В «Зените» назвали информацию о жёстком разговоре после матча с ЦСКА слухами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о разговоре с игроками после поражения от ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — цитирует Медведева РИА Новости.

13 мая «Зенит» уступил ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:1. Из-за поражения подопечные Сергея Семака лишились лидерской позиции в турнирной таблице РПЛ.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, Медведев назвал игроков команды «импотентами». При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не зашёл в раздевалку.

Ранее Овчинников назвал бразильцев «Зенита» жирными котами, которые ходят пешком по полю.