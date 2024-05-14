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В «Зените» назвали информацию о жёстком разговоре после матча с ЦСКА слухами

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о разговоре с игроками после поражения от ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
В «Зените» назвали информацию о жёстком разговоре после матча с ЦСКА слухами
  • РИА Новости

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — цитирует Медведева РИА Новости.

13 мая «Зенит» уступил ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:1. Из-за поражения подопечные Сергея Семака лишились лидерской позиции в турнирной таблице РПЛ.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, Медведев назвал игроков команды «импотентами». При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не зашёл в раздевалку.

Ранее Овчинников назвал бразильцев «Зенита» жирными котами, которые ходят пешком по полю.

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