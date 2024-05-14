В «Зените» назвали информацию о жёстком разговоре после матча с ЦСКА слухами
- РИА Новости
«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — цитирует Медведева РИА Новости.
13 мая «Зенит» уступил ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:1. Из-за поражения подопечные Сергея Семака лишились лидерской позиции в турнирной таблице РПЛ.
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, Медведев назвал игроков команды «импотентами». При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не зашёл в раздевалку.
Ранее Овчинников назвал бразильцев «Зенита» жирными котами, которые ходят пешком по полю.