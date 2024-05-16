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Ласицкене не выступит на командном чемпионате России из-за травмы

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пропустит командный чемпионат России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Сочи в мае.

«У Маши травма, сейчас она проходит реабилитацию и на турнире в Сочи точно не выступит», — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Геннадия Габриляна.

При этом специалист отметил, что выступление Ласицкене на других стартах, в том числе на Играх БРИКС, также находится под вопросом. А окончательные выводы можно будет сделать в зависимости от того, как будет проходить восстановление.

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт в Сочи с 21 по 22 мая.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что зарубежные лаборатории не принимают допинг-пробы с Игр дружбы.

 

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