Тарханов: «Зениту» нужна победа в матче с «Ахматом» любой ценой

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

«Зениту» нужна победа любой ценой. Потеря очков даёт шанс вырваться вперёд таким командам, как «Динамо» и «Краснодар». Против «Ахмата» команда Семака сделает всё, чтобы одержать победу, пойти ва-банк. Не думаю, что будет много голов в этой игре. У «Зенита» нет глобальных проблем. И игровой спад не связан с отсутствием мотивации. Просто соперники создают проблемы на поле. Но команда будет точно бороться за чемпионство», — приводит слова Тарханова ODDS.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 19 мая в 19:00 мск.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга имеет в активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Динамо» опережает «Зенит» на два очка.

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