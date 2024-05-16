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Георгиев: чувствую себя уверенно в «Колорадо»

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу над «Далласом» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
Георгиев: чувствую себя уверенно в «Колорадо»
  • Gettyimages.ru

«Я чувствую, что в регулярном сезоне и даже в этом плей-офф мы находили хорошие способы вернуться и выиграть матчи, когда мы проигрывали в счёте. Я чувствую себя уверенно в нашей команде. Главное, чтобы мы играли от начала до конца матча», — приводит слова Георгиева пресс-служба НХЛ.

«Колорадо» одержал победу над «Далласом» со счётом 5:3. Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Старз». Следующая игра состоится 17 мая.

Ранее Бабаев заявил, что «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным.

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