Георгиев: чувствую себя уверенно в «Колорадо»
- Gettyimages.ru
«Я чувствую, что в регулярном сезоне и даже в этом плей-офф мы находили хорошие способы вернуться и выиграть матчи, когда мы проигрывали в счёте. Я чувствую себя уверенно в нашей команде. Главное, чтобы мы играли от начала до конца матча», — приводит слова Георгиева пресс-служба НХЛ.
«Колорадо» одержал победу над «Далласом» со счётом 5:3. Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
Счёт в серии 3-2 в пользу «Старз». Следующая игра состоится 17 мая.
Ранее Бабаев заявил, что «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным.