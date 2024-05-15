Бабаев: «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным
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«Клуб может расторгнуть контракт. Неизвестно, захотят ли они продолжать сотрудничество с хоккеистом, который второй раз подряд попадает в такую ситуацию», — цитирует Бабаева ТАСС.
14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.
В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.
Ранее сообщалось, что Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.