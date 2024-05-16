Семак рассказал, когда будет информация о продлении контракта с «Зенитом»
«Мы занимаемся своим делом и работаем каждый день. Разговоры о продлении контракта отложены на конец сезона. Ничего не изменилось — мы как хотели побеждать, так и продолжаем этого хотеть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.
В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.
Ранее Лунёв заявил, что лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет.