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Семак рассказал, когда будет информация о продлении контракта с «Зенитом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём контракте с петербургским клубом.

«Мы занимаемся своим делом и работаем каждый день. Разговоры о продлении контракта отложены на конец сезона. Ничего не изменилось — мы как хотели побеждать, так и продолжаем этого хотеть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Ранее Лунёв заявил, что лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет.

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