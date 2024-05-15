Свищёв: МОК и ITF не будут реагировать на призывы наказать Хачанова

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о ситуации вокруг теннисиста Карена Хачанова.

«Думаю, Международная федерация тенниса и МОК примут правильное решение и не будут реагировать на это. Хачанов — один из лучших игроков современности, он украшение любого турнира, доказывает это своей игрой», — цитирует Свищёва РИА Новости.

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой. После этого в Международный олимпийский комитет (МОК) направили обращение с целью лишить россиянина возможности выступать на Олимпиаде в Париже.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.