Кински: в Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»

Экс-вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался о достижениях главного тренера Марцела Лички в «Динамо».

«К сожалению, у нас о России пишется только в негативном контексте. Поэтому обо всём, что связано с его достижениями в России, не будут писать в Чехии. Мне кажется, им это неизвестно — хорошо писать о человеке, который остался работать в России. К сожалению, сейчас такая непонятная ситуация», — приводит слова Кински «Чемпионат».

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место. «Краснодар» — на третьей позиции (50).

Ранее Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.