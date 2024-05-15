Зиньковский: Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал своё отсутствие в основном составе.

«Без понятия, с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Зиньковский известен по выступлениям за «Чертаново» и «Крылья Советов». Состав «Спартака» он пополнил летом 2022 года. С того момента он провёл за красно-белых 73 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

Ранее «Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России по футболу.