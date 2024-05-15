Васильев назвал возможное отстранение Хачанова от ОИ-2024 абсурдом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о ситуации вокруг теннисиста Карена Хачанова.

«В принципе, это уже рядовой случай. Абсурд давно все границы перешел. Удивляться ничему не приходится. Георгиевская ленточка нигде не была признана символом агрессии, нетерпимости и так далее. Значит, она не может быть незаконной. Хачанов в этом случае пострадает совершенно несправедливо», — цитирует Васильева РИА Новости.

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой. После в Международный олимпийский комитет (МОК) направили обращение с целью лишить россиянина выступать на Олимпиаде в Париже.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.