Теннисист Руне объяснил своё поражение на «Мастерсе» в Риме «недостатком еды и воды»

12-я ракетка мира Хольгер Руне высказался о своём проигрыше аргентинцу Себастьяну Баэсу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Как признался Руне изданию Ekstra Bladet, он очень хорошо подготовился к выступлению на турнире в Риме и выглядел очень хорошо, как в матче второго круга, так и в первом сете встречи с Баэсом. Однако не смог одержать победу из-за недостаточного питания во время противостояния.

«Поэтому мне тем более обидно, что в итоге я не смог выступить так хорошо, как мог, из-за таких базовых моментов, как, например, недостаток еды и воды. Это просто невозможно на моём уровне. Да, я был болен, и основное внимание уделялось дополнительным тренировкам и физическому восстановлению, но это не оправдание. Я знаю, что нужно есть и пить во время матча, а я не делал этого в матче с Баэсом. Это просто очень плохо», — признался Руне.

В 2024 году Руне дважды доходил до четвертьфинала на турнирах серии «Мастерс». В Индиан-Уэллсе в сражении за путёвку в полуфинал он уступил Даниилу Медведеву, а в Монте-Карло не сумел справиться с Янником Синнером.

Ранее четвёртая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что его тело не позволяет ему тренировать подачу.