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Медведев заявил, что его тело не позволяет ему тренировать подачу

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему в последнее время испытывает проблемы с подачей.
Медведев заявил, что его тело не позволяет ему тренировать подачу
  • РИА Новости

«Есть причина, по которой я сейчас меньше тренирую подачу, и это моё тело. Я уже чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде очень хорошо подавал. Не знаю, почему в Риме ничего не получалось. Я не нашёл подачу», — заявил Медведев на пресс-конференции после поражения от американца Томми Пола.

Российский спортсмен признался, что в ходе некоторых тренировок вовсе не отрабатывал подачу, а концентрировался исключительно на отработке ударов. И из-за этого испытывал проблемы в матчах.

«Да, подача просела, и это стоило мне нескольких очков, нескольких матчей. Надеюсь, я смогу её восстановить», — добавил Медведев.

В нынешнем сезоне Медведев дважды доходил до финала на крупных турнирах, но в обоих случаях уступил. На Открытом чемпионате Австралии он в пяти сетах был бит итальянцем Янником Синнером, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе не смог справиться с испанцем Карлосом Алькарасом, взяв всего семь геймов.

Ранее Медведев признался, что разочарован своим выступлением в матче четвёртого круга турнира в Риме с Томми Полом.

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