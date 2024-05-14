Медведев — о поражении от Пола на «Мастерсе» в Риме: я разочарован

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поражении от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Мне не удалось собраться достаточно быстро, и это стоило мне победы в матче. Я должен проявить себя лучше в этом аспекте. Если честно, я разочарован. Я хотел добиться большего успеха здесь, но даже не приблизился к титулу», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин уступил американцу в четвёртом круге со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

В следующем круге Пол сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.