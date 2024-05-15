Плющев — об отстранении Ничушкина: думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации касательно нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Насколько я понимаю, лига и клуб достаточно терпеливо относились ко всему, что происходило, и старались помочь ему. Валера сам виноват в этой ситуации. У него был шанс, он его не использовал. Хотя отношение к нему было нормальным. Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень», — цитирует Плющева РИА Новости.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.