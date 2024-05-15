The Times: находящийся в тюрьме чиновник принял участие в заседании совета ФИФА

Глава Малийской федерации футбола Мамату Туре принял участие в заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) по видеосвязи, хотя в настоящий момент должен находиться в тюрьме.

По данным The Times, ФИФА разрешила Туре посредством видеосвязи поучаствовать в заседании федерации, проходившем в Бангкоке в очном формате. При этом остальные члены совета были удивлены тем, что президент Малийской федерации футбола присоединился к мероприятию. Ведь в этот момент он должен находиться в тюрьме Бамако в ожидании суда по обвинению в растрате государственных средств.

В ФИФА якобы заверили, что в настоящий момент Туре находится не в тюрьме, а в клинике. Поэтому и может участвовать в данном мероприятии.

В августе 2023 года правительство Мали обвинило Туре в «нападении на государственную собственность и подделке документов». Тем не менее, функционер не согласился с обвинениями и впоследствии был переизбран на пост президента местной футбольной федерации.

Ранее генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) не может перечислить организации 2 млрд рублей.