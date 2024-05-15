Зиньковский: не могу сказать, что у Абаскаля был любимчиком

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отношении к нему со стороны бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

По его словам, в определённый момент у каждого футболиста наступает период, в ходе которого он не проходит в состав либо получает крайне мало игрового времени.

Зиньковский известен по выступлениям за «Чертаново» и «Крылья Советов». Состав «Спартака» он пополнил летом 2022 года. С того момента он провёл за красно-белых 73 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

Ранее «Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России по футболу.