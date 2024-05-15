RT в Telegram
Подпишись

Зиньковский: не могу сказать, что у Абаскаля был любимчиком

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отношении к нему со стороны бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

По его словам, в определённый момент у каждого футболиста наступает период, в ходе которого он не проходит в состав либо получает крайне мало игрового времени.

Зиньковский известен по выступлениям за «Чертаново» и «Крылья Советов». Состав «Спартака» он пополнил летом 2022 года. С того момента он провёл за красно-белых 73 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

Ранее «Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России по футболу.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить