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Republika: Джокович прошёл обследование в Белграде после инцидента с упавшей на него бутылкой

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович был обследован после ситуации с упавшей на него бутылкой.
Republika: Джокович прошёл обследование в Белграде после инцидента с упавшей на него бутылкой
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Republika, Джокович находился в больнице некоторое количество времени, после чего покинул её в хорошем настроении. Обследование показало, что теннисист в порядке.

Напомним, что неприятная ситуация случилась после матча второго круга на турнире в Риме с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.

После матча в сербского теннисиста угодила бутылка, случайно выпавшая из рюкзака одного из зрителей. 

Ранее сообщалось, что Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос».

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