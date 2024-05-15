Republika: Джокович прошёл обследование в Белграде после инцидента с упавшей на него бутылкой

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был обследован после ситуации с упавшей на него бутылкой.

Как сообщает Republika, Джокович находился в больнице некоторое количество времени, после чего покинул её в хорошем настроении. Обследование показало, что теннисист в порядке.

Напомним, что неприятная ситуация случилась после матча второго круга на турнире в Риме с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.

После матча в сербского теннисиста угодила бутылка, случайно выпавшая из рюкзака одного из зрителей.

Ранее сообщалось, что Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос».