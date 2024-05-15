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Абдель-Азиз: 1 июня Махачев покажет мастер-класс и неважно, кто будет его соперником

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о мастерстве своего клиента.

«Я провёл с Исламом две недели в тренировочном лагере. Он вытворяет всё, что захочет, с любым оппонентом на тренировках. 1 июня он покажет мастер-класс и неважно, кто будет его соперником», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.

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