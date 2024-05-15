Дейли: профиль Ничушкина удалили из приложения НХЛ ненамеренно
- Gettyimages.ru
«Мне сказали, что, когда его исключили из состава «Колорадо», его автоматически удалили из приложения НХЛ. Это не было результатом намеренного решения», — цитирует Дэйли РИА Новости.
14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.
В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.
Ранее сообщалось, что Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.