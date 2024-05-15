Дейли: профиль Ничушкина удалили из приложения НХЛ ненамеренно

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался об удалении профиля российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из приложения лиги.

«Мне сказали, что, когда его исключили из состава «Колорадо», его автоматически удалили из приложения НХЛ. Это не было результатом намеренного решения», — цитирует Дэйли РИА Новости.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.