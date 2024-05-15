Губерниев: на данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали, они объединяют
- РИА Новости
«Я бы не стал говорить, что олимпийское движение изжило себя. Оно столкнулось с большими трудностями. На данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали. Они объединяют сотни стран», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Степанова призвала всех собраться вместе и придумать «новую Олимпиаду», потому что в нынешнем виде Игры всё больше становятся похожи на немодный курорт.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.