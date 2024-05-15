Губерниев: на данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали, они объединяют

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.

«Я бы не стал говорить, что олимпийское движение изжило себя. Оно столкнулось с большими трудностями. На данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали. Они объединяют сотни стран», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Степанова призвала всех собраться вместе и придумать «новую Олимпиаду», потому что в нынешнем виде Игры всё больше становятся похожи на немодный курорт.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.