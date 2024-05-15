Лапочкин — о роли судейского эксперта: как элитная проститутка, никто не любит

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о роли судейского эксперта в российском футболе.

«Это как элитная проститутка: её все хотят, но никто не любит. Поэтому вот такая вот история. Но я стараюсь обсуждать даже не конкретно коллег, а игровой эпизод», — сказал Лапочкин на YouTube-канале.

9 июня 2021 года арбитр был отстранён от футбольной деятельности на десять лет решением УЕФА в связи с неинформированием союза о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо».

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин и Эдуард Сперцян вошли в топ-10 претендентов на награду лучшему игроку РПЛ.