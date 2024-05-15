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Хачанова могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленты

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Пользователи интернета требуют отстранить российского теннисиста Карена Хачанова из-за георгиевской ленты.
Хачанова могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленты
  • Gettyimages.ru

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой.

Напомним, что атрибут является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

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