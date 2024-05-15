Хачанова могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленты
- Gettyimages.ru
9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой.
Напомним, что атрибут является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета.
МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.