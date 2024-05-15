Мусалов проведёт поединок в супертяжёлом весе с Шарафутдиновым
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Поединок пройдёт по правилам бокса в перчатках ММА три раунда по три минуты. Мероприятие состоится 25 мая на площадке RED ARENA в Сочи.
22-летний Шарафутдинов свой последний поединок провёл против Омара Айдемирова и уступил чемпионский титул судейским решением. На счету спортсмена пять побед, одна ничья и одно поражение в лиге.
34-летний Мусалов имеет на своём счету семь побед и ноль неудач в поединках на голых кулаках. В ММА он одержал две победы и не потерпел поражений.
Напомним, что соперником Шарафутдинова должен был стать чемпион лиги Мурад Халидов. Но последний получил травму.
Ранее сообщалось, что Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело 83».