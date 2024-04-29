RT в Telegram
Подпишись

Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело» 83

Короткая ссылка
Российские бойцы смешанных единоборств (MMA) Расул Мирзаев и Умар Магомедов встретятся в октагоне на турнире «Наше Дело» 83.
Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело» 83
  • © «Наше дело»

Турнир пройдёт в Сочи 25 мая.

Схватка Мирзаева и Магомедова станет одним из главных событий турнира.

Бой пройдёт по профессиональным правилам смешанных единоборств — 3 раунда по 5 минут.

На счету Мирзаева 18 побед и 4 поражения в профессиональной карьере, а у его соперника в активе 3 победы и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Грозин проведёт поединок против экс-бойца UFC Оливейры на турнире «Наше Дело» 83.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить