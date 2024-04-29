Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело» 83
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Турнир пройдёт в Сочи 25 мая.
Схватка Мирзаева и Магомедова станет одним из главных событий турнира.
Бой пройдёт по профессиональным правилам смешанных единоборств — 3 раунда по 5 минут.
На счету Мирзаева 18 побед и 4 поражения в профессиональной карьере, а у его соперника в активе 3 победы и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Грозин проведёт поединок против экс-бойца UFC Оливейры на турнире «Наше Дело» 83.