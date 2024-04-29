Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело» 83

Российские бойцы смешанных единоборств (MMA) Расул Мирзаев и Умар Магомедов встретятся в октагоне на турнире «Наше Дело» 83.

Турнир пройдёт в Сочи 25 мая.

Схватка Мирзаева и Магомедова станет одним из главных событий турнира.

Бой пройдёт по профессиональным правилам смешанных единоборств — 3 раунда по 5 минут.

На счету Мирзаева 18 побед и 4 поражения в профессиональной карьере, а у его соперника в активе 3 победы и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Грозин проведёт поединок против экс-бойца UFC Оливейры на турнире «Наше Дело» 83.