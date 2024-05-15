Бразильский политик заявил, что Нино был вызван в сборную, чтобы быть проданным в «Зенит»

Актёр и политик Александр Фрота заявил, что защитник «Зенита» Нино был нечестным путём вызван в национальную команду Бразилии.

«Нино в сборной Бразилии не играет. Диниз знал, что он едет в «Зенит», и взял парня на три игры. После того как он надел футболку сборной и сфотографировался, цена выросла!» — цитирует Фроту Itatiaia.com.

Он добавил, что тренер Фернандо Диниз сказал игроку: «Не забудь мои 5%, с первой зарплаты отправишь мне, это я тебя туда отправил».

В начале 2024 года Нино перешёл в санкт-петербургский клуб. 27-летний футболист провёл за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит».