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Бразильский политик заявил, что Нино был вызван в сборную, чтобы быть проданным в «Зенит»

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Актёр и политик Александр Фрота заявил, что защитник «Зенита» Нино был нечестным путём вызван в национальную команду Бразилии.
Бразильский политик заявил, что Нино был вызван в сборную, чтобы быть проданным в «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Нино в сборной Бразилии не играет. Диниз знал, что он едет в «Зенит», и взял парня на три игры. После того как он надел футболку сборной и сфотографировался, цена выросла!» — цитирует Фроту Itatiaia.com.

Он добавил, что тренер Фернандо Диниз сказал игроку: «Не забудь мои 5%, с первой зарплаты отправишь мне, это я тебя туда отправил».

В начале 2024 года Нино перешёл в санкт-петербургский клуб. 27-летний футболист провёл за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит».

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