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Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч с «Ниццей»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на матч 32-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей».
Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч с «Ниццей»
  • Gettyimages.ru

Встреча пройдёт 15 мая на стадионе «Альянц Ривьера». Начало в 22:00 мск.

Сегодня футболист пропустил тренировку из-за дискомфорта в левом подколенном сухожилии.

Напомним, что Мбаппе покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал».

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