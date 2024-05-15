Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч с «Ниццей»
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Встреча пройдёт 15 мая на стадионе «Альянц Ривьера». Начало в 22:00 мск.
Сегодня футболист пропустил тренировку из-за дискомфорта в левом подколенном сухожилии.
Напомним, что Мбаппе покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».
Ранее президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал».