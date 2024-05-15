Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч с «Ниццей»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на матч 32-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей».

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