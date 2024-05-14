Президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий Килиан Мбаппе будет выступать за «Реал» в следующем сезоне.

«Мбаппе будет выступать в «Реале» в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, но у «Реала» ещё есть Джуд Беллингем и Винисиус», — приводит слова Тебаса Calcioefinanza со ссылкой на Ole.

Мбаппе покинет ПСЖ в статусе свободного агента по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с «Тулузой».