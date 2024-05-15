Радимов считает, что «Зенит» будет рисковать в ответном матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от ответного матча с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Я не уверен, что в ответной игре «Зенит» выиграет. Потому что в Кубке будет непросто. Доводить до серии пенальти тоже нет смысла. Мне кажется, «Зенит» будет рисковать», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20:15.

Накануне «Балтика» одержала победу над «Спартаком» и вышла в Суперфинал турнира.

Ранее Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.