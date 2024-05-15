Салихова — об игре Угальде в матче с «Балтикой»: куда пропали на поле €15 млн

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру нападающего команды Манфреда Угальде в матче с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России.

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает «потерялся». Вот реально: куда пропали на поле €15 млн?» — цитирует Салихову Metaratings.

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу хозяев. Игрок вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1). Суперфинал Кубка России — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Владимире Слишковиче.