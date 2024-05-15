Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ из-за дискомфорта в сухожилии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды перед матчем 32-го тура Лиги 1 с «Ниццей».

Игрок страдает от дискомфорта в левом подколенном сухожилии. Поэтому форвард остался на лечении, пропустив тренировку.

Напомним, что Мбаппе покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с «Тулузой».