Слишкович — о поражении от «Балтики»: «Спартак» виноват сам

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о поражении от «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

«Соперник забил после стандарта. У нас было время вернуться. Если коротко анализировать игру, мы создали большое количество моментов. Мы виноваты, не забили гол, соперник защищался», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче.