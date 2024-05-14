Слишкович — о поражении от «Балтики»: «Спартак» виноват сам
«Соперник забил после стандарта. У нас было время вернуться. Если коротко анализировать игру, мы создали большое количество моментов. Мы виноваты, не забили гол, соперник защищался», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.
Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).
Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче.