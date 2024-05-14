Лисакович — о победе над «Спартаком»: «Балтика» заслуженно в финале Кубка России
«Балтика» заслуженно в финале! Мы уже в истории. А теперь надо выиграть финал, чтобы окончательно себя там вписать навсегда. У нас впереди три финала — всё в наших силах», — цитирует Лисаковича «Чемпионат».
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.
Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).
Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче.