Генич — о выходе «Балтики» в суперфинал Кубка России: при всём уважении, но будет тоска
«Балтика в финале! Но кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска. По антуражу и вниманию. При всём уважении. Извините, но жаль», — написал Генич в своём Telegram-канале.
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.
Единственный мяч забил защитник «Балтики» Кевин Андраде на четвёртой минуте.
Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича вышли в суперфинал турнира.
Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).
Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.
Ранее Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики».