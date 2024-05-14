Быков: Гусев — украшение хоккея, на таких игроков ходят болельщики

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о нападающем «Динамо» Никите Гусеве.

«Гусев — очень хороший и талантливый игрок. Форвард, способный «штамповать» голы, используя ситуации, которые создаёт сам за счёт технического мастерства, чувства гола и, конечно же, благодаря своим партнёрам. Такие игроки, как Никита, — это украшение хоккея, и на них ходят болельщики», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

13 мая Гусев стал MVP регулярного сезона КХЛ во второй раз в карьере.

31-летний нападающий принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков (23 гола + 66 результативных передач) и установил новый рекорд КХЛ по результативности.

Ранее Александр Черных, агент Гусева, сообщил, что ведутся переговоры касательно будущего его клиента.