RT в Telegram
Подпишись

Быков: Гусев — украшение хоккея, на таких игроков ходят болельщики

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о нападающем «Динамо» Никите Гусеве.
Быков: Гусев — украшение хоккея, на таких игроков ходят болельщики
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Гусев — очень хороший и талантливый игрок. Форвард, способный «штамповать» голы, используя ситуации, которые создаёт сам за счёт технического мастерства, чувства гола и, конечно же, благодаря своим партнёрам. Такие игроки, как Никита, — это украшение хоккея, и на них ходят болельщики», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

13 мая Гусев стал MVP регулярного сезона КХЛ во второй раз в карьере.

31-летний нападающий принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков (23 гола + 66 результативных передач) и установил новый рекорд КХЛ по результативности.

Ранее Александр Черных, агент Гусева, сообщил, что ведутся переговоры касательно будущего его клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить