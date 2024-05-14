СЭ: контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился после победы над «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка автоматически продлил своё трудовое соглашение с московским клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», победа столичного клуба над «Балтикой» активировала опцию автоматического продления соглашения с главным тренером на следующий сезон.

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на третьей позиции (50 очков).

Ранее Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.