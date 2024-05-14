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Иванов: «Урал» хотел бы выкупить Помазуна из ЦСКА

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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб хотел бы выкупить контракт голкипера Ильи Помазуна у ЦСКА.
Иванов: «Урал» хотел бы выкупить Помазуна из ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Konstantinov

«Никогда не говори «никогда». Если у него будет более достойное предложение — другой вопрос. Он же не наш футболист, а футболист ЦСКА, где у него длительный контракт. Решать его судьбу будет ЦСКА. Мы бы его, конечно, и выкупили. Он у нас сыграл уже больше, чем за ЦСКА», — цитирует Иванова РИА Новости.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, пропустил 45 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее Иванов прокомментировал ничью с «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ.

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