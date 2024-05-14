Gazzetta dello Sport: ПСЖ предложит за Кварацхелию €80 млн и аренду Муани

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб готов предложить клубу из Неаполя €80 млн за футболиста, а также отправить в аренду 25-летнего нападающего Рандаля Коло Муани.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 43 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии.