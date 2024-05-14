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В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Личкой

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию касательно контракта главного тренера столичного клуба Марцела Лички.
В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Личкой
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Перспективы Лички, если команда уже точно в медалях РПЛ? Сейчас не время говорить о контракте, важно готовиться к играм — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Сыграем, дальше будем думать о юридических нюансах», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ . «Краснодар» — на третьей позиции (50 очков).

Ранее Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

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