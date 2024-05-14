Дегтярёв заявил, что у него будет много работы на посту министра спорта
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«Это большая ответственность, но ещё президент должен подписать. Будет много работы. Я остаюсь дальневосточником, у Хабаровского края большое будущее», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.
Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались 79.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.