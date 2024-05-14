Дегтярёв заявил, что у него будет много работы на посту министра спорта

Утверждённый Госдумой министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о своих обязанностях на новом посту.

«Это большая ответственность, но ещё президент должен подписать. Будет много работы. Я остаюсь дальневосточником, у Хабаровского края большое будущее», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались 79.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.