Восемь россиян заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе

Восемь россиян были заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе, на котором будут разыграны четыре олимпийские лицензии.

РИА Новости

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