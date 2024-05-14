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Восемь россиян заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе

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Восемь россиян были заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе, на котором будут разыграны четыре олимпийские лицензии.
Восемь россиян заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Информация об этом появилась на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

В состав команды вошли Дарья Семьянова, Полина Бойко, Лада Денисова, Арина Кузнецова, Анатолий Семененко, Дарья Туруло. В соревновании юниоров выступят Рамир Николаев и Арина Шарапова.

Чемпионат Европы пройдёт с 15 по 27 мая в Италии.

На турнире разыграют путёвки на Игры в Париже в трапе и ските.

Ранее ISSF поддержала инициативу МОК по допуску россиян до международных соревнований.

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