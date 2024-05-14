Восемь россиян заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Информация об этом появилась на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
В состав команды вошли Дарья Семьянова, Полина Бойко, Лада Денисова, Арина Кузнецова, Анатолий Семененко, Дарья Туруло. В соревновании юниоров выступят Рамир Николаев и Арина Шарапова.
Чемпионат Европы пройдёт с 15 по 27 мая в Италии.
На турнире разыграют путёвки на Игры в Париже в трапе и ските.
Ранее ISSF поддержала инициативу МОК по допуску россиян до международных соревнований.