ISSF поддержала инициативу МОК по допуску россиян до международных соревнований

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В Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) сообщили о начале процесса по допуску спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.
ISSF поддержала инициативу МОК по допуску россиян до международных соревнований
  • РИА Новости

«Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения этих спортсменов при соблюдении строгих условий приемлемости», — сообщает пресс-служба ISSF.

Подчёркивается, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) над разработкой соответствующих правил отбора.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.

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