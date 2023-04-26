ISSF поддержала инициативу МОК по допуску россиян до международных соревнований
- РИА Новости
«Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения этих спортсменов при соблюдении строгих условий приемлемости», — сообщает пресс-служба ISSF.
Подчёркивается, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) над разработкой соответствующих правил отбора.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.