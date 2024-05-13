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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Барселоне» в чемпионате Испании

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«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, проходившая в Барселоне, завершилась со счётом 2:0.

В составе каталонского клуба мячи забили Ламин Ямал (40-я минута), Рафинья (90 + 2, пенальти).

Россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 79-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (76) располагается на второй строчке.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».

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