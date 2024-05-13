Разин: не откажусь от возможности возглавить сборную России, если ФХР предложит
«Роль тренера сборной России? Если Федерация хоккея России предложит такую возможность, то я, конечно же, не откажусь. Но пока мне надо работать, работать и ещё раз работать, необходимо совершенствоваться далее», — приводит слова Разина РИА Новости.
24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).
Ранее в ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова.