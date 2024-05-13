Разин: не откажусь от возможности возглавить сборную России, если ФХР предложит

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможном назначении в сборную России.

«Роль тренера сборной России? Если Федерация хоккея России предложит такую возможность, то я, конечно же, не откажусь. Но пока мне надо работать, работать и ещё раз работать, необходимо совершенствоваться далее», — приводит слова Разина РИА Новости.

24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее в ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова.