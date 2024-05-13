Кержаков: был на матче мадридского «Реала» — РПЛ есть куда стремиться

Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о футболе в России и Испании.

«Был на матче «Севильи» с «Вильярреалом». Вторые, конечно, были намного сильнее. Я сразу невольно сравниваю это с РПЛ, которую смотрю по телевизору. До этого я был на игре мадридского «Реала». РПЛ объективно есть куда стремиться в плане качества исполнителей», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Ранее сообщалось, что Кержаков проходит стажировку в «Севилье».