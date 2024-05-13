Бабаев: если Акинфеев захочет, контракт будет продлён

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг контракта голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева.

«Если Акинфеев захочет, контракт с ЦСКА продлится», — цитирует Бабаева Sport24.

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 765 матчах, в которых пропустил 694 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €1,5 млн.

Ранее владелец футбольного клуба «СКА‑Ростов» Василий Вакуленко, известный как исполнитель Баста, рассказал, что очень хотел бы видеть Акинфеева в своей команде.