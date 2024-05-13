RT в Telegram
Подпишись

Бабаев: если Акинфеев захочет, контракт будет продлён

Короткая ссылка
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг контракта голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева.

«Если Акинфеев захочет, контракт с ЦСКА продлится», — цитирует Бабаева Sport24.

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 765 матчах, в которых пропустил 694 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €1,5 млн.

Ранее владелец футбольного клуба «СКА‑Ростов» Василий Вакуленко, известный как исполнитель Баста, рассказал, что очень хотел бы видеть Акинфеева в своей команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить