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Баста: если Акинфеев на десять минут выйдет за «СКА‑Ростов», мы все будем плакать

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Владелец футбольного клуба «СКА‑Ростов» Василий Вакуленко, известный как исполнитель Баста, рассказал, что очень хотел бы видеть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в своей команде.
Баста: если Акинфеев на десять минут выйдет за «СКА‑Ростов», мы все будем плакать
  • РИА Новости

«Конечно, это была бы мечта — собрать всех армейцев. Если бы Игорь ради удовольствия, ради фанатов вышел хотя бы минут на десять в воротах за СКА... Я думаю, мы бы все тут просто плакали от счастья», — цитирует Басту «Матч ТВ».

В январе 2024 года стало известно, что ФК «СКА-Ростов» переходит из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.

Ранее сообщалось, что Баста обсудит с Георгием Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов».

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