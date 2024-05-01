Баста: если Акинфеев на десять минут выйдет за «СКА‑Ростов», мы все будем плакать
- РИА Новости
«Конечно, это была бы мечта — собрать всех армейцев. Если бы Игорь ради удовольствия, ради фанатов вышел хотя бы минут на десять в воротах за СКА... Я думаю, мы бы все тут просто плакали от счастья», — цитирует Басту «Матч ТВ».
В январе 2024 года стало известно, что ФК «СКА-Ростов» переходит из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.
Ранее сообщалось, что Баста обсудит с Георгием Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов».