Баста: если Акинфеев на десять минут выйдет за «СКА‑Ростов», мы все будем плакать

Владелец футбольного клуба «СКА‑Ростов» Василий Вакуленко, известный как исполнитель Баста, рассказал, что очень хотел бы видеть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в своей команде.

«Конечно, это была бы мечта — собрать всех армейцев. Если бы Игорь ради удовольствия, ради фанатов вышел хотя бы минут на десять в воротах за СКА... Я думаю, мы бы все тут просто плакали от счастья», — цитирует Басту «Матч ТВ».

В январе 2024 года стало известно, что ФК «СКА-Ростов» переходит из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.

Ранее сообщалось, что Баста обсудит с Георгием Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов».