Баста обсудит с Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов»

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) высказался о возможном подписании экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова в «СКА-Ростов».

«Может ли клуб пригласить Щенникова? Пообщаемся. Как болельщику ЦСКА, мне это в кайф, но решать будет тренерский штаб. Потому что я здесь нахожусь в роли медийной мордашки, если так можно сказать иронично. Это была бы фантастика!» — приводит слова Вакуленко РИА Новости.

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач.

Ранее Вакуленко оценил возможность сыграть за футбольный клуб, владельцем которого он является, в Медиалиге.