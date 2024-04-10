Баста обсудит с Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов»
- РИА Новости
«Может ли клуб пригласить Щенникова? Пообщаемся. Как болельщику ЦСКА, мне это в кайф, но решать будет тренерский штаб. Потому что я здесь нахожусь в роли медийной мордашки, если так можно сказать иронично. Это была бы фантастика!» — приводит слова Вакуленко РИА Новости.
Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.
Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач.
Ранее Вакуленко оценил возможность сыграть за футбольный клуб, владельцем которого он является, в Медиалиге.