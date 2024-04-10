Баста — о выходе на поле за «СКА-Ростов»: в игре позволить себе такую глупость не могу
- РИА Новости
«Мы не занимаемся развлекательными мероприятиями, хочется, чтобы команда показывала футбол. В рамках игры позволить себе такую глупость я не могу», — цитирует Вакуленко РИА Новости.
При этом рэп-исполнитель подчеркнул, что психологически готов был бы выйти на поле после предварительной подготовки, связанной с набором спортивных кондиций.
В январе 2024 года стало известно, что ФК СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.
Напомним, что исполнитель стал совладельцем команды в 2019 году. Тогда он оплатил долги клуба и вложил в него 10 млн рублей.