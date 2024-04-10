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Баста — о выходе на поле за «СКА-Ростов»: в игре позволить себе такую глупость не могу

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Музыкант Василий Вакуленко (Баста) оценил возможность сыграть за футбольный клуб, владельцем которого он является, в Медиалиге.
Баста — о выходе на поле за «СКА-Ростов»: в игре позволить себе такую глупость не могу
  • РИА Новости

«Мы не занимаемся развлекательными мероприятиями, хочется, чтобы команда показывала футбол. В рамках игры позволить себе такую глупость я не могу», — цитирует Вакуленко РИА Новости.

При этом рэп-исполнитель подчеркнул, что психологически готов был бы выйти на поле после предварительной подготовки, связанной с набором спортивных кондиций. 

В январе 2024 года стало известно, что ФК СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.

Напомним, что исполнитель стал совладельцем команды в 2019 году. Тогда он оплатил долги клуба и вложил в него 10 млн рублей.

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