Гендир «Динамо» Пивоваров: мы думаем о том, чтобы пригласить Овечкина на летний турнир

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном участии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в летнем турнире.

«Мы думаем о том, чтобы пригласить Овечкина. Его гол и силовой приём в матче с «Амкалом» — фантастический ивент», — цитирует Пивоварова Sport24.

13 мая стало известно, что ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.