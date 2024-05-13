RT в Telegram
Подпишись

Гендир «Динамо» Пивоваров: мы думаем о том, чтобы пригласить Овечкина на летний турнир

Короткая ссылка
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном участии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в летнем турнире.

«Мы думаем о том, чтобы пригласить Овечкина. Его гол и силовой приём в матче с «Амкалом» — фантастический ивент», — цитирует Пивоварова Sport24.

13 мая стало известно, что ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. 

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить