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Кириленко: на баскетболе я заработал больше денег, чем Джордан

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что заработал больше в баскетболе, чем защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.
Кириленко: на баскетболе я заработал больше денег, чем Джордан
  • Gettyimages.ru

«Вы будете смеяться, но за свою карьеру на баскетболе я заработал больше, чем Майкл Джордан. Хотя, конечно, по рекламным контрактам я и рядом не стоял. Просто он играл раньше и тогда не было таких зарплат. Как и сейчас уже нет тех гонораров, что были, когда играл я», — заявил Кириленко в эфире «Шоу Воли».

43-летний функционер завершил карьеру игрока в 2015 году. В разное время он выступал за такие российские клубы, как «Спартак» и ЦСКА, а также «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.

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