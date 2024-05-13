Кириленко: на баскетболе я заработал больше денег, чем Джордан
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«Вы будете смеяться, но за свою карьеру на баскетболе я заработал больше, чем Майкл Джордан. Хотя, конечно, по рекламным контрактам я и рядом не стоял. Просто он играл раньше и тогда не было таких зарплат. Как и сейчас уже нет тех гонораров, что были, когда играл я», — заявил Кириленко в эфире «Шоу Воли».
43-летний функционер завершил карьеру игрока в 2015 году. В разное время он выступал за такие российские клубы, как «Спартак» и ЦСКА, а также «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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